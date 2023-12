Manchester United buigt duel tegen Aston Villa na rust helemaal om

United stijgt na de zege naar de zesde plek, terwijl Villa een kans laat liggen om op gelijke hoogte te komen met Liverpool, dat na een zege eerder vandaag in ieder geval voor twee dagen de koppositie bezet.

Manchester United heeft voor een klein kerstwonder gezorgd op Boxing Day door een 0-2 achterstand tegen Aston Villa na rust om te buigen in een 3-2 zege. Daarmee heeft coach Erik ten Hag ook weer wat lucht gekregen na een mindere periode in de Premier League.

Een paar minuten later was daar al de 0-2 uit een corner. Leander Dendoncker werd omringd door zes United-verdedigers, maar niemand leek de Belg te dekken. Zo keek United binnen het half uur al tegen een achterstand aan, die voor rust niet kleiner werd. Er volgden wat kansen voor de Red Devils via vooral Marcus Rashford, maar tot doelpunten leidde dat niet.

In de tweede helft vloog United uit de startblokken en Alejandro Garnacho scoorde uit een snelle counter, maar de goal werd afgekeurd wegens buitenspel. Een kwartier na rust was het wel raak voor de 19-jarige aanvaller: hij kon een voorzet binnen tikken en beëindigde daarmee Uniteds goaldroogte van 440 minuten.

Dat bleek de opmaat van een wederopstanding, want tien minuten later scoorde de jonge Argentijn opnieuw. De Deen Rasmus Hojlund zorgde voor complete vreugde op Old Trafford met pas zijn eerste competitiegoal, die de winnende treffer bleek te zijn.