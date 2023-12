Oekraïense topgeneraal ontkent dat leger heeft gevraagd om extra militairen

De Oekraïense opperbevelhebber Zaloezjny heeft op een persconferentie ontkend dat hij president Zelensky heeft gevraagd om 500.000 extra militairen. Ook uitte hij kritiek op de bureaus die verantwoordelijk zijn voor de mobilisatie van het Oekraïense leger. Hij zei onder meer dat hij op dit moment niet tevreden is over de manier waarop de mobilisatiekantoren hun werk doen.

Vorige week zei Zelensky dat het leger hem had gevraagd om een half miljoen extra militairen, al hadden de regering en de legertop nog geen besluit genomen over dit "zeer gevoelige" mobilisatievraagstuk. "Dit is een zeer serieus aantal en ik heb meer argumenten nodig om dit idee te steunen."

Zaloezjny sprak de woorden van Zelensky vandaag tegen. Hij bevestigde het getal wel, maar zei dat het leger er niet om gevraagd had. Het gaat volgens de generaal om een algemeen plan, en een geleidelijke aanvulling van de troepen

Gisteren publiceerde het Oekraïense parlement de tekst van een wetsvoorstel voor hervormingen van het dienstplichtprogramma voor het leger. Een van de veranderingen is het verlagen van de mobilisatieleeftijd van 27 naar 25 jaar. De conceptversie van het wetsvoorstel leidde tot kritiek op sociale media.

Conflict

Zaloezjny doet zijn uitspraken tegen de achtergrond van spanningen in de legertop en een groeiend conflict tussen hem en Zelensky. De populaire Zaloezjny is al bijna 2,5 jaar opperbevelhebber van de Oekraïense strijdkrachten, maar blijft vaak op de achtergrond. Het was de eerste keer sinds het uitbreken van de oorlog dat hij een persconferentie gaf.

Het is overigens niet de eerste keer Zaloezjny zich uitspreekt over de Oekraïense oorlogsvoering. In een opiniestuk in het Britse tijdschrift The Economist schreef hij vorige maand dat de oorlog in een patstelling is beland, wat op termijn in het voordeel is van Rusland. Zelensky haastte zich om dit publiekelijk tegen te spreken en de militaire leiders op te roepen "zich niet te bemoeien met de politiek".

In de persconferentie van vandaag verwees Zaloezjny nog naar het opiniestuk. "Ik kreeg hier veel kritiek op, maar na verloop van tijd realiseerden mensen zich dat ik helemaal gelijk had", zei hij.

'Oorlog wordt anders'

De oorlog zal in 2024 anders zijn dan in 2023, zei Zaloezjny op de persconferentie, "Anders kunnen we verwachten dat er gebeurt wat ik in het artikel schreef." In zijn opiniestuk merkte hij op dat de oorlog verandert in een uitputtingsoorlog en dat hoogwaardige technologie de enige manier is om te winnen.

Hij blikte ook terug op de prestaties van het Oekraïense leger, "We hadden nogal ambitieuze doelen in 2023". Die doelen werden halverwege het jaar aangepast. Waar de eerdere plannen zich richtten op het aanvallen op één plek langs het front, werd de strategie halverwege de zomer aangepast naar het uitputten van de Russische troepen.

Zaloezjny was verantwoordelijk voor het tegenoffensief en is nog altijd populair, hoewel het leger weinig terreinwinst boekte dit jaar.

Rusland

Ook de Russische minister Sjojgoe van Defensie blikte vandaag terug op de militaire ontwikkelingen in 2023. Het belangrijkste doel van het Russische leger was volgens Sjojgoe het verstoren van het tegenoffensief van de Oekraïense strijdkrachten. "Die taak is met succes volbracht", zei de minister.