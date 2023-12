Politie Keulen pakt verdachte van plannen aanslag Dom op

In de Duitse plaats Wesel heeft de politie een man vastgezet op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een aanslag op de Dom van Keulen.

Bij een inval in een woning werden vijf mensen aangehouden, meldt de Keulse politie. Vier van hen zijn inmiddels weer op vrije voeten. De verdachte die nog vastzit is een 30-jarige man uit Tadzjikistan. De politie zegt dat er informatie is over de man die "relevant is voor de staatsveiligheid".

De Duitse politie werd zaterdag getipt dat de beroemde kathedraal in Keulen mogelijk het doelwit zou zijn van een aanslag op oudejaarsavond. De beveiliging van de kathedraal is sindsdien opgeschroefd.

Ook kerken in Wenen en Madrid doelwit

Volgens Duitse media werd zaterdag al een man gearresteerd in de deelstaat Saarland. Hij zou bij de autoriteiten bekendstaan als extremistisch. Het is nog niet duidelijk of en hoe hij betrokken was bij de mogelijke aanvalsplannen op de Keulse Dom.

Ook in Oostenrijk werden drie mensen aangehouden in een onderzoek naar terreurdreiging in verschillende Europese steden. Behalve de Dom in Keulen zouden ook kerken in Wenen en Madrid het doelwit zijn van aanslagen. Ze zouden deel uitmaken van een internationaal islamitisch terreurnetwerk.