Negen gewonden door spookrijder in tunnel Roermond

Bij een frontale botsing in de tunnel van de N280 in Roermond zijn negen mensen gewond geraakt. Dat zegt een woordvoerder van de politie tegen 1Limburg .

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

De gewonden zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. Onder hen zouden ook kinderen en een baby zijn. Over hun toestand is niets bekend.

De N280 is in beide richtingen afgesloten.