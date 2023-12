Kanye West maakt in het Hebreeuws excuses voor antisemitische uitspraken

De Amerikaanse rapper Ye, ook bekend als Kanye West, heeft op X zijn excuses aangeboden voor eerdere antisemitische uitspraken. Vorig jaar kwam hij in opspraak door zijn berichten op sociale media, onder meer nadat hij sms-berichten online had gezet, waarin hij suggereerde dat collega-artiest Diddy aangestuurd zou worden door Joodse mensen.

"Ik wil mijn oprechte excuses aanbieden aan de Joodse gemeenschap voor de ongewenste ophef, het was niet mijn bedoeling om mensen pijn te doen en ik heb er veel spijt van", schrijft Ye in het Hebreeuws. Hij voegt eraan toe dat hij "ervan wil leren" en dat "jullie vergiffenis belangrijk is voor mij".