Oranje speelt in Cádiz wedstrijd om olympisch ticket tegen Spanje

De Nederlandse voetbalsters reizen voor het bepalende duel om een olympisch ticket tegen wereldkampioen Spanje af naar Cádiz. Op 23 februari spelen de twee teams in de halve finale van de Nations League in het Estadio Nuevo Mirandilla, maakt de Spaanse voetbalbond vandaag bekend.

Het stadion heeft een capaciteit van 20.724 toeschouwers. Spanje speelt niet vaak thuiswedstrijden in de kleine havenstad in Andalusië, maar over twee maanden is het wel het decor voor de belangrijke wedstrijd.

Bondscoach Andries Jonker sprak al eerder uit dat hij een moeilijke wedstrijd tegen de Spanjaarden verwacht. "Een uitwedstrijd tegen Spanje is de minst gunstige loting, maar tegelijkertijd ook de meest uitdagende. We strijden voor een plek in de finale en het veiligstellen van een Olympisch ticket, en daar zetten we vol op in."

Olympische Spelen

In de andere halve finale staan Frankrijk en Duitsland tegenover elkaar. Beide teams, net als Oranje en de wereldkampioen Spanje, eindigden als groepswinnaars in de Nations League.

Normaal gesproken kwalificeren alleen de finalisten van het toernooi zich voor de Olympische Spelen van komende zomer. Echter, omdat Frankrijk als gastland al verzekerd is van deelname aan de Spelen in Parijs, wordt het tweede ticket doorgeschoven naar de nummer 3 als Frankrijk de finale bereikt.