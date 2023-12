Alle hens aan dek bij de waterschappen, maar dijken zijn veilig

Ook in Drenthe zijn de gevolgen van de vele regenval goed zichtbaar. De Overijsselse kanalen en sloten zitten helemaal vol en volgens woordvoerder Herald van Gerner van Waterschap Drents Overijsselse Delta kan er "geen druppel meer bij", zegt hij tegen RTV Drenthe . De gemalen draaien allemaal op volle kracht maar toch is niet te voorkomen dat sommige weilanden onder water komen te staan.

Naar verwachting bereikt het water morgen het kritieke punt van 6.30 meter boven NAP, waarna het water over de kademuur heen loopt. Dan stroomt ook een weg tussen de IJssel en de binnenstad over. Die is uit voorzorg al deels afgesloten om er een waterkering van zandzakken te plaatsen om de oude binnenstad te beschermen. Daarmee wordt de kade zo'n 30 centimeter opgehoogd.

De hoge waterstand in diverse rivieren in Nederland blijft ook de komende dagen nog leiden tot overlast. Vooral langs de IJssel worden problemen verwacht. Bij Deventer stijgt het waterpeil van die rivier harder dan verwacht, zegt een woordvoerder van de gemeente tegen RTV Oost . "Het water stijgt met een centimeter per uur, dat is extreem hard."

We kregen te maken met veel water, zowel uit de lucht als via de grote rivieren uit Duitsland. Daardoor is de bodem verzadigd geraakt en kan het water moeilijk weg. Het werkt net als bij een spons. Die kan heel veel water opzuigen als hij droog is, maar als de spons helemaal is volgezogen, neemt hij geen extra water meer op.

Waardoor is er een hoge waterstand in Nederland?

Ondanks het hoge water is de veiligheid nergens in het geding, meldt de Unie van Waterschappen. "De dijken zijn in orde. Daar zien we geen problemen", aldus woordvoerder Jurjen Jongepier.

"Maar dat betekent niet dat er geen overlast is op verschillende plekken", zegt hij. De waterschappen blijven zo veel mogelijk water opvangen en wegpompen. "Maar het watersysteem en de bodem zijn verzadigd. Als er meer water bij komt kun je dat dus niet meer kwijt in de grond, in de sloten of in een rivier want die zijn al vol. Dus dan is het wel echt zoeken naar waar je het nog kwijt kan."

Hoogwaterpiek op 28 december

Elf waterschappen hebben 'opgeschaald'. Met name in het oosten zijn extra mensen en middelen ingezet. Zo zijn rond de Regge, Dinkel en Vecht waterstanden gemeten die eens in de tien jaar voorkomen.

De waterschappen blijven dag en nacht aan het werk om het water in goede banen te leiden en zo snel mogelijk af te voeren. Donderdag wordt een hoogwaterpiek bij Lobith verwacht van circa 14.70 meter boven NAP. Die verplaatst zich de dagen erna over de rivieren door Nederland heen.

Ook de komende dagen wordt nog regen voorspeld. "Het hangt er dan van af hoeveel je tussentijds hebt kunnen wegpompen of dat opnieuw problemen gaat veroorzaken", aldus Jongepier. "We houden er rekening mee dat de waterpeilen nog wat verder stijgen en dat de rivieren op plaatsen nog breder uitwaaieren."