Naar weerman vernoemde storm Gerrit een feit, maar niet in Nederland

De namen van stormen worden bepaald door de weerdiensten in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Nederland. Dat gaat op alfabetische volgorde en ieder jaar in september wordt weer begonnen bij de A.

Storm Gerrit heeft windsnelheden van maximaal 113 kilometer per uur aan de kust en tot 80 kilometer per uur in het binnenland. Bovendien wordt er veel regen verwacht; in Schotland kan ook sneeuw vallen.

Storm Gerrit, genoemd naar oud-NOS-weerman Gerrit Hiemstra, is een feit. De storm woedt vandaag in delen van het Verenigd Koningrijk. De Britse weerdienst Met Office, die de naam in augustus al op een lijst zette, heeft de naam nu daadwerkelijk toegekend.

Hier in Nederland gaan we in het binnenland vrij weinig merken van deze storm, vertelt NOS-weerman Peter Kuipers Munneke. Op de Waddeneilanden is het wel onstuimig, met windstoten van ongeveer 100 kilometer per uur tussen woensdagavond en vrijdagavond, maar van echte storm is geen sprake: dan moet het gedurende een uur minimaal windkracht 9 zijn.

"Dus als Gerrit nog iets van zichzelf wil meemaken, moet hij donderdag of vrijdag even met de boot naar Texel heen en weer om uit te waaien op het strand", aldus Kuipers Munneke.

Hiemstra zelf vindt het wel jammer dat het hier niet tot een echte storm komt. "Het maakt mij niet heel veel uit hoor, maar het zou wel leuk zijn als er in Nederland iets gebeurt met je eigen storm." Dat was bijna gelukt met storm Pia. Vorige week trok die harde storm over meerdere gebieden in Nederland, alleen werd de naam Pia toegekend door de Denen. Het KNMI nam Pia over en doet dit wel vaker als andere Europese landen eerder zijn met naamgeving.

Dat neemt niet weg dat Hiemstra het alsnog een eer vindt dat het nu zover is. "Ik vond het al leuk toen er een storm naar mij vernoemd werd." Gerrit Hiemstra is niet de enige bekende Nederlander die dit seizoen mogelijk een storm op zijn naam krijgt, ook zijn overleden collega Piet Paulusma staat op de lijst van stormnamen bij het KNMI.