Spelen in lege stadions: 'Als je nu niets zegt, is het al snel een dode boel'

Sinds 28 september is er vanwege de oplopende coronabesmettingen geen publiek meer welkom bij zowel het profvoetbal als het amateurvoetbal. "Dat is toch een gemis, hoe je het ook wendt of keert", vindt Willem II-trainer Adrie Koster.

"De kleedkamer is vertrouwd, het veld is vertrouwd, er zit alleen geen publiek", zegt Koster. "Ik denk wel dat het van invloed is op de prestaties. Met name tegen Feyenoord vond ik dat we ondermaats presteerden. Het is een beetje te simpel om te zeggen dat het komt omdat er geen publiek is, maar je vraagt het je wel af."

Extra prikkel

Ook Sparta-aanvoerder Bart Vriends mist de supporters. "Ik krijg energie van een vol stadion. Zeker tegen het eind van de wedstrijd geeft dat een extra prikkel. Dat moet nu veel meer uit jezelf komen, maar ik merk toch dat ik er af en toe meer doorheen zit dan voorheen. Ik sluit niet uit dat het ook met publiek heeft te maken."

"Als je een duel wint of je mist een kans en er komt geluid bij, brengt dat toch wat meer teweeg dan als het stilletjes is en het van die 22 spelers moet komen", zegt Vriends. "Als je nu niets zegt, is het al snel een ontzettend dode boel. Dus wij moeten het geluid maken."