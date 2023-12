Gezochte spookrijder (43) dood gevonden in vijver in Itteren

De 43-jarige man die sinds gistermiddag werd gezocht in een visvijver in het Zuid-Limburgse Itteren, is dood gevonden. De politie heeft zijn lichaam vanmiddag uit het water gehaald, schrijft 1Limburg.

De man uit Buchten werd gisterochtend spookrijdend gezien op de A2 en sloeg op de vlucht toen de politie naderde. Uiteindelijk reed hij zich vast in een weiland in Itteren en liep hij de visvijver in. Een zoektocht leverde gisteren niets op.

Gevaarlijk rijgedrag

Gisterochtend kwam de politie in actie na meerdere meldingen over een spookrijder. Het lukte toen niet om de man tot stoppen te dwingen en hij vluchtte weg. Kort daarna kreeg de politie opnieuw meldingen over een automobilist die zeer gevaarlijk rijgedrag vertoonde. Het bleek om dezelfde bestuurder te gaan.

De politie kwam de man op het spoor in Itteren, een dorp ten noorden van Maastricht. Hij reed zichzelf daar vast en ging te voet verder. Hij reageerde niet op verzoeken van de politie en liep in plaats daarvan de visvijver in en uit. Totdat hij in het water bleef en de politie hem niet meer kon vinden.

Grote zoekactie

Er volgde een urenlange zoektocht. De brandweer, twee duikteams en een helikopter werden tevergeefs ingezet. "Er is gisteren alles aan gedaan om hem te vinden", zegt een woordvoerder van de politie. "Maar het werd donker, en dan moet de zoektocht stoppen." De zoektocht werd vandaag hervat en vandaag werd het stoffelijk overschot van de man dus wel aangetroffen in de vijver.

De politie doet verder geen mededelingen over de zaak.