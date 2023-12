Van der Poel ook in Gavere klasse apart met vierde zege van deze winter

De volledige wereldtop deed mee aan de kerstcross. Wout van Aert kon het tempo van zijn rivaal al in de eerste ronde niet bijbenen en moest genoegen nemen met de tweede plaats. De Brit Tom Pidcock werd derde, voor de Nederlanders Joris Nieuwenhuis en Lars van der Haar.

Mathieu van der Poel heeft ook de vierde veldrit waarin hij deze winter aan de start verscheen weten te winnen. De Sportman van het Jaar liet in het Belgische Gavere de concurrentie ruim achter zich.

Van der Poel en Van Aert moesten allebei op de tweede startrij beginnen, omdat ze deze winter nog weinig veldritten hebben gereden. Van der Haar, die wel hoog staat in het wereldbekerklassement, nam de leiding.

Halverwege de eerste ronde werd Van der Haar gepasseerd door eerst Van der Poel en even later ook Van Aert. Pidcock, de derde grote naam in Gavere, kende een slechte start en moest zich vanaf de 25ste plek en weg naar voren banen.

Onoplettende achterblijver

Aan het einde van de eerste ronde had Van der Poel acht seconden voorsprong op zijn eeuwige rivaal Van Aert. Daarachter reden Van der Haar en Nieuwenhuis.

Na drie rondes was de voorsprong van Van der Poel al opgelopen tot ruim een halve minuut. De wereldkampioen reed onbedreigd naar de zege, al moest hij nog wel de onoplettende achterblijver Felipe Nystrom Spencer aan de kant duwen toen hij de Costa Ricaan op een ronde achterstand zette.