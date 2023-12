Tientallen doden bij aanvallen op dorpen in Nigeria

In Nigeria zijn afgelopen weekend zeker tientallen doden gevallen bij aanvallen op christelijke dorpen in de deelstaat Plateau. Afgelopen zondag sprak het Nigeriaanse leger over zestien doden, maar inmiddels is gebleken dat er veel meer zijn.

Verschillende autoriteiten noemen dodentallen die uiteenlopen van ongeveer honderd tot ruim 160 dode burgers. Verder zouden er tientallen gewonden en vermisten zijn.

Ook hulporganisaties bevestigen de aanvallen op de dorpen. In gebieden Bokkos en Barkin-Ladi zijn zeker 140 doden gevallen, citeert het Amerikaanse persbureau AP een woordvoerder van de lokale tak van Amnesty International. De bevolking in die bestuurlijke gebieden is overwegend christelijk.

Onduidelijkheid over daders

De daders hebben bij de aanvallen ook huizen, motoren en auto's in brand gestoken. Volgens de politie zijn de aanvallers nog niet geïdentificeerd, maar de lokale bevolking beschuldigt de nomadische Fulani-herders.

Het is de nieuwste aanval in een reeks gewelddadigheden tussen herders en boeren in het land. Het conflict duurt al decennia. De groepen, waarbij de herders voornamelijk islamitisch en de boeren overwegend christelijk zijn, ruziën met name over schaars land en water.

Gewapende bendes

Gewapende bendes vallen geregeld dorpen aan, waarbij veel slachtoffers vallen. In mei vielen bij aanvallen in dezelfde regio zeker 29 doden. Ook worden inwoners soms ontvoerd. Behalve de bendes zijn er ook terroristische islamitische groeperingen actief in de regio, zoals Boko Haram.

Bij aanvallen van het Nigeriaanse leger op de bendes vallen echter ook geregeld burgerdoden. Begin deze maand doodde het Nigeriaanse leger per ongeluk tientallen burgers bij een droneaanval. Het leger wilde de bendes aanvallen, maar nam in plaats daarvan een dorp onder vuur waar op dat moment een islamitische viering aan de gang was.