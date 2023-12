Nottingham Forest wint in spektakelstuk bij Newcastle door hattrick Wood

Nottingham Forest heeft verrassend gewonnen op bezoek bij Newcastle United. Op Boxing Day konden beide ploegen een succesje gebruiken, en het was Chris Wood die Forest met drie goals naar de zege schoot: 1-3.

Het is de eerste overwinning bij Nottingham voor Nuno Espírito Santo, die vorige week Steve Cooper afloste als trainer. Bij Forest keerde Ibrahim Sangaré terug na een liesblessure.

Voor Newcastle eindigt 2023 dramatisch. De ploeg verloor deze maand in de competitie al van Everton, Tottenham en Luton Town. Daarnaast waren ook Chelsea (League Cup) en AC Milan (Champions League) te sterk voor Newcastle. De Magpies eindigden als vierde in de Champions League-poule en zijn klaar in Europa.