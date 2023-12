Gakpo geeft assist bij winnend Liverpool, Nottingham wint door hattrick Wood

Liverpool heeft in de Premier League de koppositie voor in ieder geval twee dagen veroverd, door in en van Burnley te winnen. Het werd 0-2 door treffers van Darwin Núñez en Diogo Jota. Arsenal kan de eerste plek donderdag weer overnemen.

Cody Gakpo bracht Liverpool-spits Darwin Núñez al na zes minuten in stelling, waarna de Uruguayaan met een perfecte bal net buiten de zestien de bezoekers op voorsprong bracht.

In de tweede helft leek er weer vroeg een treffer te komen. Ryan Gravenberch kon schieten, maar legde de bal af aan Harvey Elliott. De Engelsman mikte vervolgens nauwkeurig via de onderkant van de rechterpaal in het doel. De VAR besloot echter dat er sprake was van buitenspel en zo bleef de voorsprong minimaal.

De 0-2 kwam in de laatste minuut van de reguliere speeltijd. Luis Diaz bediende Diogo Jota in het strafschopgebied en laatstgenoemde plaatste de bal langs de keeper in de rechterhoek.