Navalny reageert vanuit nieuwe strafkolonie: 'Nog steeds goed gehumeurd'

Zijn reactie komt een dag nadat zijn advocaten hem hebben bezocht in een nieuw Russisch strafkamp, waar hij deze maand in alle stilte naartoe werd gebracht. Hij meldt dat het transport naar het kamp vermoeiend was en twintig dagen duurde.

Het gaat naar omstandigheden goed met Aleksej Navalny. Dat laat de Russische oppositieleider via zijn woordvoerder weten op X . "Maak je geen zorgen om mij", staat in het bericht. "Iedereen bedankt voor de steun en fijne feestdagen."

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Maar sinds 6 december kreeg niemand meer contact met hem. Zijn advocaten kwamen er vijf dagen later achter dat hij niet meer op de lijst van gevangenen in het strafkamp stond, maar het was onduidelijk waar hij dan wel was.

Navalny zit al twee jaar vast vanwege het oprichten van een "extremistische beweging". De oppositieleider en Poetin-criticus brengt in Rusland misstanden aan de kaak, waarbij vaak de president betrokken is. Hij is veroordeeld tot negentien jaar celstraf en zat zijn straf uit in het beruchte strafkamp IK-6.

Als oppositieleider op straat, of zelfs - via zijn advocaten - vanuit de gevangenis: Navalny vond altijd wel een manier om van zich te laten horen. Maar nu is het al twee weken stil. Sterker nog: hij is zoek, al twee weken. - NOS

Het strafkamp staat bekend om zijn lange en koude winters. De stafchef van Navalny zei op X dat het strafkamp moeilijk te bereiken is, brieven sturen is praktisch onmogelijk. Het verplaatsen van Navalny heeft volgens zijn woordvoerder te maken met de presidentsverkiezingen van komend jaar: Poetin zou ieder tegengeluid in de kiem willen smoren.

Rusland-correspondent Geert Groot Koerkamp:

"Zijn eerste teken van leven uit zijn nieuwe onderkomen tekent Navalny ten voeten uit. 'Ik ben jullie nieuwe kerstman.' Die voor hem zo kenmerkende kwinkslag is niet alleen een opbeurend signaal aan zijn achterban, maar zeker ook gericht aan het Kremlin. Navalny laat hiermee zien dat hij zich niet het zwijgen laat opleggen, hoe ver van de bewoonde wereld hij ook wordt vastgehouden.

Dat dit ook zijn definitieve bestemming is, staat nog niet vast. De voormalige oliemagnaat en Poetincriticus Michail Chodorkovski zat indertijd tien jaar in verschillende strafkolonies, voor een deel in Oost-Siberië, nog veel verder van Moskou dan de strafkolonie waar Navalny nu per trein is aangekomen via een wekenlang durende bizarre omweg.

Maar zijn verblijf in Charp, in het topje van het Oeralgebergte op de grens van Europa en Azië, zal hoe dan ook een zware beproeving zijn, zelfs al doet Navalny er naar buiten toe luchtig over. Nu nog is het er door de poolnacht permanent donker. 'Eerst is het nacht, dan avond en dan weer nacht', schrijft Navalny. De winters zijn er ijzig koud en 's zomers is er nauwelijks bescherming tegen de zwermen muskieten. En hoe dan ook zal zijn communicatie met de buitenwereld van nu af beduidend lastiger verlopen."