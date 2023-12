Frankrijk geschokt door moord op moeder en vier kinderen

In Frankrijk is geschokt gereageerd op de dood van een vrouw en haar vier kinderen. Ze werden gisteravond gevonden in een appartement in de stad Meaux, in de buurt van Parijs. Ze zijn vrijwel zeker omgebracht door de vader. Hij is vanmorgen aangehouden in Sevran, een voorstad van Parijs.

Het Franse Openbaar Ministerie zegt in het liveblog van Le Parisien dat de lichamen van de moeder en de kinderen (10, 7 en 4 jaar en een van 9 maanden) gisteravond om 21.00 uur zijn gevonden. De vrouw en de twee oudsten zijn met messteken om het leven gebracht, de jongsten hadden geen zichtbare verwondingen. Mogelijk zijn ze door verdrinking omgebracht, aldus het OM. De vader was niet thuis.

Een buurvrouw had op kerstavond nog contact met de moeder. In de nacht of ochtend daarop is geschreeuw gehoord. Omdat het de buurvrouw niet lukte om de moeder telefonisch te bereiken, ging ze 's avonds een kijkje nemen. Op de deur van de woning en de deurklink zat bloed. Ze belde daarop met de politie.

Volgens het OM is de vader een bekende van de politie. Hij had zijn vrouw in 2019 ook al eens met een mes aangevallen. De vrouw had geen aangifte gedaan en ook omdat de man psychische klachten had, werd hij niet vervolgd. Hij zou kort geleden zijn baan zijn kwijtgeraakt.