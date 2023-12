Vrouw treft dakloze aan in haar ouderenwoning op eerste kerstdag

De politie heeft gisteravond een 34-jarige man aangehouden in Breda, nadat hij een woning in een ouderencomplex was binnengedrongen. Volgens de politie heeft hij geen vaste woon- of verblijfplaats. De indringer heeft niets gestolen uit de woning, maar had wel wat te eten gepakt uit de koelkast.

De bewoonster werd op de avond van eerste kerstdag thuisgebracht door haar schoonzoon. Het tweetal kwam iets voor middernacht de woning binnen en zag daar een vreemde man op een stoel zitten, schrijft Omroep Brabant.

De man vluchtte toen naar buiten, maar een beveiliger van het complex was snel ter plaatse en kon hem vasthouden, totdat de politie arriveerde.

De dakloze man was al bekend bij de politie en zwerft regelmatig door de stad. Hij is ook vaker aangehouden, meldt de regionale omroep. Het is nog niet duidelijk hoe hij de woning is binnengekomen.