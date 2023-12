India stuurt marineschepen naar Arabische Zee na drone-aanval op tanker

Drie Indiase marineschepen worden ter afschrikking ingezet in de Arabische Zee. De maatregel is een reactie op de drone-aanval op een tanker daar afgelopen zaterdag. De marineschepen zijn uitgerust met luchtafweersystemen om drones en raketten neer te halen.

De VS beschuldigt Iran ervan een kamikazedrone op het vrachtschip te hebben afgestuurd. Dat is een onbemand toestel dat op een doelwit afvliegt en dan tot ontploffing wordt gebracht. Volgens het regime in Teheran is de aantijging vanuit Washington ongefundeerd.

Tanker Chem Pluto wordt beheerd door een Nederlands bedrijf. Het vaartuig zou zijn aangevallen vanwege een link met een Israëlische zakenman. Het schip ligt inmiddels bij de havenstad Mumbai voor anker.

'We zullen erachter komen'

Voorlopige onderzoeksresultaten wijzen inderdaad op een drone-aanval, zegt de marine van India. Nader onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd en wie de daders zijn.

"De Indiase marine heeft de surveillance op zee opgevoerd", zegt minister van Defensie Singh. "We zullen erachter komen wie verantwoordelijk is voor deze aanval en actie tegen hen ondernemen."

De lading van de Chem Pluto zal worden overgeheveld in een andere tanker. De bemanning bestaat uit 21 Indiërs en een Vietnamees. Niemand raakte bij het incident gewond. De aanval veroorzaakte wel schade en een brand aan boord.

Vestiging op de Zuidas

De tanker vaart onder de vlag van Liberia en is in bezit van een Japanse onderneming. Het beheer van het schip is in handen van Ace-Quantum Chemical Tankers. Deze firma heeft een vestiging op de Zuidas in Amsterdam. Volgens diverse mediaberichten is de Israëlische miljardair Idan Ofer eigenaar (geweest) van het bedrijf.

In de Rode Zee zijn diverse handelsschepen aangevallen vanwege een veronderstelde link met Israël. De Houthi-rebellen in Jemen doen dat als vergelding voor het Israëlische offensief in Gaza. De Houthi's zijn bondgenoten van Iran.

In het verleden heeft Iran wel vaker vrachtschepen in de regio aangevallen, maar de beschuldiging van de drone-aanval op de Chem Pluto is de eerste sinds het begin van de oorlog in Gaza.