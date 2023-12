Steun voor Depardieu na wangedrag: 'Stortvloed van haat, zonder nuance'

Een groep van 60 prominenten uit de cultuursector heeft het in de Franse krant Le Figaro opgenomen voor acteur Gérard Depardieu. Ze spreken van een "lynchpartij" en doelen daarmee op de beschuldigingen van verkrachting en aanranding. De acteur zelf heeft de aantijgingen altijd tegengesproken.

Onder de prominenten zijn bekende Franse acteurs, regisseurs en muzikanten, onder wie Downtown Abbey-actrice Nathalie Baye en zangeres Carla Bruni, de vrouw van voormalig president Nicolas Sarkozy. Andere bekende namen zijn regisseur en acteur Pierre Richard en de Belgisch-Franse acteur Benoît Poelvoorde.

"Gérard Depardieu is waarschijnlijk de grootste van alle acteurs", staat in het artikel in Le Figaro. "We kunnen niet langer zwijgen over de lynchpartij waarmee hij wordt geconfronteerd en over de stortvloed van haat, zonder nuance." In de krant is te lezen dat de groep ook voor hem op was gekomen als hij niet die "gigant van de Franse filmwereld" was geweest.

Lopend onderzoek

De 74-jarige Depardieu is een boegbeeld van de Franse cinema. Hij speelde in ruim 170 films en had de rol van Obelix in de Asterix en Obelix-verfilmingen. Vrouwelijke collega's beschuldigen hem al jaren van verkrachting en aanranding.

In 2018 klaagde een jonge actrice hem aan voor verkrachting in zijn woning in Parijs. Die zaak liep dood wegens gebrek aan bewijs, maar justitie doet sinds 2020 opnieuw onderzoek naar de beschuldigingen.

Afgelopen oktober schreef Depardieu in een ingezonden brief in Le Figaro dat hij nog nooit een vrouw heeft misbruikt.

Begin december kwam hij opnieuw in opspraak door een documentaire van de publieke omroep France 2. Daar werden beelden uit 2018 gedeeld waarin Depardieu opmerkingen maakt over vrouwen en hun geslachtsorganen.

Aanval op de kunst

Toch roepen de acteurs en regisseurs in Le Figaro de autoriteiten nu op om hem weer te laten acteren. "Als mensen Gérard Depardieu op deze manier aanvallen, vallen ze de kunst aan. Wat er ook gebeurt, niemand zal ooit het stempel kunnen uitwissen dat zijn werk heeft gedrukt op ons tijdperk."

Vorige week woensdag nam de Franse president Macron het al op voor de acteur. Hij zei dat Depardieu slachtoffer is van een klopjacht.