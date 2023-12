Containerschip voor anker op de Noordzee na bommelding

Een containerschip dat op weg was naar Antwerpen is na een bommelding gisteravond voor anker gegaan op de Noordzee. De bom zou moeten afgaan bij aankomst van het schip in Antwerpen, vanavond.

De melding over containerschip 'MSC Bhavya V' kwam gisteravond binnen bij de haven van Antwerpen. Het schip van 300 meter lang was toen al vanaf Hamburg op weg naar de Belgische stad, meldt de Vlaamse nieuwszender VRT. Volgens de melding zou zich in een auto aan boord een explosief bevinden. Een woordvoerder van de Antwerpse haven wil verder geen informatie geven.

Uit voorzorg ligt het schip op zee voor anker, op enkele tientallen kilometers van de Zeeuwse kust. De Belgische federale politie doet onderzoek naar de melding en wil er ook nog niets over zeggen.

Eerdere bommelding

In december vorig jaar ging ook een schip van de rederij MSC voor anker na een bommelding. Dat containerschip was vanuit Senegal op weg naar Antwerpen en moest rechtsomkeert maken op de Westerschelde. De MSC Lorena lag uiteindelijk een week stil voor de kust van het Zeeuwse Breskens.

Na onderzoek bleek toen dat het een valse melding was, maar twee weken later werd aan boord wel ruim 2400 kilo cocaïne gevonden. Uiteindelijk werden twee verdachten gearresteerd.