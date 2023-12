Containerschip hervat tocht naar Antwerpen na 'ongeloofwaardige' bommelding

Het containerschip dat sinds gisteravond voor anker lag op de Noordzee na een bommelding, is weer vrijgegeven. De melding was niet geloofwaardig, zegt de Belgische vervoersdienst.

Het containerschip 'MSC Bhavya V' was vanaf Hamburg op weg naar de haven van Antwerpen, toen gisteravond de bommelding binnenkwam bij de havendienst in Antwerpen. Volgens de melding zou zich in een auto aan boord een explosief bevinden. De bom zou moeten afgaan bij aankomst van het schip in Antwerpen, schrijft Omroep Zeeland.

Uit voorzorg lag het schip van 300 meter lang daarom sinds gisteravond op zee voor anker, op enkele tientallen kilometers van de Zeeuwse kust. De Belgische federale politie deed onderzoek naar de melding en op basis daarvan is vanmiddag besloten dat het schip de tocht naar Antwerpen kan hervatten.

Eerdere bommelding

In december vorig jaar ging ook een schip van de rederij MSC voor anker na een bommelding. Dat containerschip was vanuit Senegal op weg naar Antwerpen en moest rechtsomkeert maken op de Westerschelde. De MSC Lorena lag uiteindelijk een week stil voor de kust van het Zeeuwse Breskens.

Na onderzoek bleek toen dat het een valse melding was, maar twee weken later werd aan boord wel ruim 2400 kilo cocaïne gevonden. Uiteindelijk werden twee verdachten gearresteerd.