Doncic bereikt mijlpaal van 10.000 punten, als een van de jongsten ooit in NBA

Doncic had 358 NBA-duels nodig om tot 10.000 punten te komen. Daarmee evenaarde hij Bob McAdoo, een speler uit de Hall of Fame van de NBA die in de jaren '70 ook 358 duels nodig had. Doncic en McAdoo staan gedeeld zevende op de lijst.

Maandagavond was Doncic bij de 128-114 zege op Phoenix Suns goed voor 50 punten, 15 assists en 6 rebounds. Doncic bereikte zijn mijlpaal in stijl. Aan het einde van het eerste kwart gooide hij een driepunter van ruim tien meter.

Op zijn 24ste is Luka Doncic de kaap van de 10.000 punten in de NBA gepasseerd. De Sloveen van Dallas Mavericks is de op vijf na jongste en op zes na snelste speler die dat voor elkaar krijgt.

Ruim 250 spelers gingen Doncic voor door 10.000 punten in de NBA te maken. George Mikan was in 1955/56 de eerste.

Met 24 jaar en precies 300 dagen is Doncic de op vijf na jongste speler die de mijlpaal heeft bereikt. Alleen LeBron James, Kevin Durant, Kobe Bryant, Carmelo Anthony en Tracy McGrady waren jonger dan de Sloveen.

Gemiddeld is Doncic in de NBA goed voor 27,98 punten per duel. Alleen Michael Jordan en Wilt Chamberlain haalden betere gemiddelden.

In de laatste twee seizoen is de jonge Sloveen echt op dreef geraakt met een gemiddelde van meer dan 32 punten per wedstrijd. Als hij die cijfers vasthoudt, dan bereikt Doncic de mijlpaal van 20.000 punten al over vier jaar.