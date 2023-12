Hoogwater vraagt maatregelen, maar 'we kunnen de situatie goed aan'

In de Overijsselse plaats Nijverdal zijn vannacht ruim 11.000 huishoudens getroffen door een stroomstoring. Een schakelstation was door het hoge water half ondergelopen. De brandweer heeft het water weggepompt. Vanmorgen hadden alle getroffen huizen weer stroom.

De gemeente Deventer plaatst vanwege het stijgende water in de IJssel zandzakken op de kade om de oude binnenstad te beschermen, meldt RTV Oost . Naar verwachting komt het water morgenochtend over de kademuur en komt de weg tussen de IJssel en de binnenstad onder water te staan.

Het water in beken en rivieren stijgt vandaag verder. Vooralsnog leidt dat niet tot grote problemen, maar wel tot overlast. In Overijssel, Gelderland, Drenthe en Brabant zijn wegen, fietspaden en kelders ondergelopen.

Zo heeft de Vecht bij Emlichheim, net over de grens bij Coevorden, een afvoer van 140 kubieke meter per seconde. De komende dagen zal de afvoer nog verder stijgen naar 145 kubieke meter. Dat komt volgens het waterschap slechts eens in de tien jaar voor.

Bij Waterschap Vechtstromen, dat de waterhuishouding regelt in 23 gemeenten in Gelderland, Overijssel en Drenthe, wordt dag en nacht doorgewerkt om het water zo snel mogelijk af te voeren.

Waterschappen nemen verschillende maatregelen. Op diverse plekken worden waterpompen ingezet om wateroverlast in woningen te voorkomen en in Hardenberg wordt een park als waterberging gebruikt.

Heb jij bijzondere foto's gemaakt van het hoge water? Stuur ze dan in via NOS Ooggetuige .

Het water in de rivier de Regge staat extreem hoog en dat heeft eerder al geleid tot wateroverlast bij een woning. Daarom is er met zandzakken een dijkje aangelegd.

Ook bij Meersendijk wordt een nooddijk van 100 meter lang aangelegd, omdat er veel water vanuit de Regge naartoe stroomt. In de buurt zijn ook twee gemalen geplaatst om Meersendijk droog te houden.

Waterberging

Ook binnen het gebied van Waterschap Rijn en IJssel treden beken buiten hun oevers, omdat er meer water toestroomt dan de gemalen kunnen wegpompen. Daarom loopt er sinds gisteren water uit de Boven-Slinge bij Bredevoort in de Achterhoek in een waterberging die bestaat uit een weiland en een recreatieplas. Die berging kan een miljoen kubieke meter water opvangen. Daarmee wordt wateroverlast in het centrum van Aalten voorkomen.

Een groot deel van het water uit de beken en rivieren in Drenthe en Overijssel gaat via de IJssel en het IJsselmeer de Waddenzee in. Maar omdat het water in de IJssel en het IJsselmeer ook hoog staat, is het voor waterschappen lastiger om het water weg te krijgen. Het stroomt er niet vanzelf in en daarom moet een deel van het water in de IJssel worden gepompt.

Hoogwater in IJsselmeer

Rijkswaterstaat zegt dat momenteel het water in het IJsselmeer bijna een meter hoger staat dan normaal in de winter. Vandaag komt daar naar verwachting nog een kleine tien centimeter bij, niet alleen door de regen, maar ook doordat het water in de Waddenzee de afgelopen tijd door de wind vanuit het noordwesten is opgestuwd en hoog staat. Daardoor kon er maar in beperkte mate water vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee worden gespuid.

Deon Slagter, voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Overstromingsdreiging van Rijkswaterstaat, de Waterschappen en het KNMI, verwacht dat er vanaf morgen wel weer volop water vanuit het IJsselmeer de Waddenzee in kan worden gelaten, omdat dan de wind naar het zuiden draait.

Volgens hem zijn het vooral de waterschappen die flink aan de bak moeten: "Lokaal en regionaal is er wateroverlast. Het is heel vervelend als je kelder onder water loopt, maar vaak is dat in de buitendijkse gebieden. Op dit moment kunnen Rijkswaterstaat en de waterschappen de situatie goed aan."

De piek van de waterstand in de Rijn wordt in de nacht van woensdag op donderdag verwacht. Volgens Slagter staat het water in de Rijn hoog en staan de uiterwaarden blank, maar kan de rivier dat makkelijk aan.

Premier Rutte wenst iedereen die te maken heeft "met de nare gevolgen van de hevige regenval veel sterkte" en ook bedankt hij onder meer Rijkswaterstaat, de waterschappen en de dijkwachten voor hun werk, ook tijdens de feestdagen.