Wekdienst tweede kerstdag: Piek waterpeil verwacht • Wereldbeker veldrijden

Eerst het weer: op tweede kerstdag wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. In het noorden kan een enkele bui vallen, elders overwegend droog. Het wordt maximaal 9 of 10 graden. Vanavond klaart het op en koelt het verder af dan de afgelopen dagen.

Goedemorgen! Het water in de Nederlandse rivieren blijft stijgen. Vandaag wordt de piek verwacht. En in het Belgische Gavere wordt gestreden om de wereldbeker veldrijden.

En dan nog even dit:

In de jaarlijkse kersttoespraak hekelde de koning de harde afrekencultuur: "Als we onze energie nu eens zouden besteden aan het vinden van oplossingen, komen we veel verder."