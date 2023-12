Bezoekers van Efteling uur lang vast in achtbaan

Een aantal bezoekers van de Efteling heeft op eerste kerstdag zeker een uur vastgezeten in de Python. De achtbaan kreeg een storing, waarna de bezoekers door hulpverleners uit de karretjes gehaald moesten worden.

De storing ontstond vlak nadat het treintje het instapstation had verlaten. "Ze zaten gelukkig nog in het lage gedeelte", vertelt een woordvoerder van het pretpark tegen Omroep Brabant. De Efteling noemt het vervelend dat de bezoekers zo lang in de regen en de wind hebben moeten zitten.

Toch ging het volgens het pretpark niet om een bijzondere storing. "Die komen wel vaker voor. Dan treedt er een standaardprocedure in werking, maar door de regen en vooral de wind duurde het dus helaas langer voordat iedereen eruit kon worden gehaald."

De attractie kon na de reddingsactie weer worden geopend. Of de attractie vandaag weer opengaat, is nog niet bekend. "We checken iedere ochtend en avond of de attracties goed lopen. Maar of ze ook echt open gaan, ligt ook aan het weer", aldus de woordvoerder.