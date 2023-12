VS voert vergeldingsacties uit in Irak na droneaanval op militairen

De Verenigde Staten hebben vergeldingsaanvallen uitgevoerd op meerdere doelen in Irak na een drone-aanval waarbij drie Amerikaanse militairen gewond raakten. De drie militairen raakten gewond bij een droneaanval van de sjiitische militie Kataib Hezbollah, meldt het Witte Huis.

Een van de militairen is zwaargewond, hoe het met de anderen gaat is onbekend. Kataib Hezbollah staat op meerdere internationale terreurlijsten, wordt gesteund door Iran en heeft banden met Hezbollah in Libanon.

Na de aanval werd president Biden direct op de hoogte gesteld. Hij gaf opdracht tot een vergeldingsaanval op drie locaties die volgens de VS gebruikt worden door Kataib Hezbollah en gelieerde groepen.

Duizenden militairen

De VS heeft duizenden militairen in Irak gestationeerd. Ze zijn daar voornamelijk om Iraakse agenten en militairen te trainen in het bevechten van overblijfselen van Islamitische Staat in het gebied. Sinds de oorlog in de Gazastrook en Israël is het aantal aanvallen op Amerikaanse doelen in Irak toegenomen.

Volgens defensieminister Austin worden Amerikaanse troepen in Irak en Syrië sinds het begin van de oorlog in Gaza vrijwel dagelijks door milities aangevallen met raketten en drones. Daarom bombardeerde de VS de afgelopen tijd regelmatig basissen van Iran-getrouwe milities.

De VS geeft door Iran gesteunde groeperingen de schuld van de aanvallen op Amerikaanse doelen. Iran is een groot tegenstander van Israël, terwijl de VS juist een uitgesproken bondgenoot van Israël is. Ook in andere landen voert Iran druk uit via groeperingen die het land steunt. Zo wordt aangenomen dat Iran ook het brein is achter de aanvallen van Houthi's in de Rode Zee op schepen die een connectie met Israël hebben.