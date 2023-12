Russisch landingsschip beschadigd bij Oekraïense aanval op de Krim

Oekraïne heeft vannacht een aanval uitgevoerd op de Krim, het schiereiland dat door Rusland is bezet. In de havenstad Feodosija aan de Zwarte Zee waren explosies te horen. Bij de raketaanval zou een groot landingsschip van de Russische marine zijn verwoest, melden Oekraïense media op basis van een luchtmachtcommandant. "De vloot in Rusland wordt kleiner en kleiner", schrijft hij op Telegram. De Russen bevestigen dat een schip, de Novocherkassk, beschadigd is geraakt. Dat schip is onderdeel van de Zwarte Zeevloot en raakte in 2022 ook al beschadigd bij een Oekraïens bombardement.

De Novocherkassk in Sevastopol in 2015 - Foto: Vadim Indeikin via Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0

In de haven is brand uitgebroken na de aanval. Zeker één persoon zou om het leven zijn gekomen. Twee mensen raakten gewond. Het havengebied is afgesloten en het treinverkeer van en naar de havenstad is stilgelegd. Oekraïne bestookt het schiereiland regelmatig met explosieven. Daardoor raakten eerder schepen van de Russische marine beschadigd, net als de brug die naar Rusland leidt. Oekraïne ontkent inname Marjinka Ook op andere plekken blijven Oekraïne en Rusland elkaar bevechten. Oekraïne heeft ontkend dat Rusland het Oost-Oekraïense stadje Marjinka heeft veroverd. Al een jaar lang wordt er hevig gevochten in en nabij het stadje aan de frontlinie in het oosten van Oekraïne. "Het gevecht om Marjinka gaat door", meldt legerwoordvoerder Oleksandr Sjtoepoen.

Een Oekraïense militiair loopt langs een vernield gebouw in Marjinka. Foto uit 2022 - Foto: AFP