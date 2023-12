Oekraïne ontkent dat Rusland hevig bevochten stadje Marjinka heeft veroverd

Oekraïne heeft ontkend dat Rusland het Oost-Oekraïense stadje Marjinka heeft veroverd. Al een jaar lang wordt er hevig gevochten in en nabij het stadje aan de frontlinie in het oosten van Oekraïne. "Het gevecht om Marjinka gaat door", meldt legerwoordvoerder Oleksandr Sjtoepoen.

Het stadje telde ooit zo'n 10.000 inwoners maar is inmiddels vrijwel volledig verwoest. In de afgelopen weken hebben de frontlinies zich nauwelijks verplaatst, maar de gevechten in het gebied zijn verhevigd, zei Sjtoepoen al eerder. Het stadje Marjinka wordt sinds 2014 gebruikt als uitvalsbasis van Oekraïense legereenheden. Vanuit de stad werd getracht de opmars van de aan Rusland gelieerde strijders te stuitten die in 2014 delen van het oosten van Oekraïne veroverden.

Poetin

Sjtoepoen reageert met zijn ontkenning op een bericht van de Russische defensieminister Sjojgoe, die gisteren in een gesprek met president Poetin claimde dat de stad was ingenomen. "De aanvalsdetachementen van de Zuid-groep hebben vandaag de nederzetting Marjinka, die 5 kilometer ten zuidwesten van Donetsk ligt, volledig bevrijd", stelde hij.

Maar Sjtoepoe stelt dat er nog Oekraïense soldaten in het gebied vechten. Dat zou volgens Oekraïense nieuwsbronnen vooral in het westen van de stad zijn.

Aanval op de Krim

Ook op andere plekken blijven Oekraïne en Rusland elkaar bevechten. Op het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim waren vannacht meerdere explosies te horen in havenstad Feodosija. Volgens de door Rusland aangestelde gouverneur van de Krim brak door een Oekraïense aanval brand uit in de haven. "De haven is afgezet. De explosies zijn opgehouden en de brand is onder controle." De Oekraïense luchtmacht heeft bevestigd achter de aanval te zitten. Oekraïne bestookt het schiereiland regelmatig met explosieven. Onder meer schepen van de Russische marine werden eerder beschadigd en bruggen die naar Rusland leiden.

Voor de strijd met Rusland heeft Oekraïne veel van zijn burgers nodig. Gisteravond laat werd een wetsontwerp op de website gepubliceerd waaruit bleek dat het Oekraïense parlement de leeftijd van Oekraïners die kunnen worden opgeroepen wil verlagen van 27 jaar naar 25 jaar.

President Zelensky vertelde op zijn eindejaarspersconferentie op 19 december dat het leger had voorgesteld nog eens 450.000 tot 500.000 Oekraïners te mobiliseren, maar dat het een "zeer gevoelige" kwestie was die het leger en de regering zouden bespreken voor het aan het parlement voor te leggen. Hij zei onder meer dat hij meer argumenten wilde horen voor het mobiliseren van extra mensen. "Dit is een zeer serieus aantal", zei hij.