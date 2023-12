Ook in Duitsland wateroverlast, 500 inwoners van dorp geëvacueerd

Duitsland kampt met wateroverlast als gevolg van zware regenval. In de deelstaat Thüringen, in het midden van het land, werden 500 inwoners van een dorp geëvacueerd. Volgens berichten van het Duitse journaal Tageschau stond er op sommige plekken in het dorp 1 meter water. Onder meer elektriciteit is er uitgevallen. De premier van de deelstaat verwacht dat er nog enkele dagen overstromingen kunnen zijn in het gebied.

Ook in de deelstaten Saksen en Saksen-Anhalt is er groot overstromingsgevaar van meerdere rivieren. In de stad Dresden staat het waterpeil van de Elbe zeer hoog. Met mobiele waterkeringen wordt getracht de oevers te verstevigen.

In Nedersaksen, de noordelijke deelstaat die aan onder meer Drenthe grenst, is eveneens sprake van wateroverlast. In de naburige stad Hamburg zijn zorgen over overstromingen van rivier de Elbe. Daarnaast is er tussen de steden Hannover en Maagdenburg een spoor weggespoeld, waardoor treinen moeten worden omgeleid.

Op meerdere plekken in Nederland is ook al sprake van overlast door hoogwater, maar de piek moet nog komen, meldt Omroep Gelderland. Waterschap Rijn en IJssel meldt dat het water in de Rijn, Waal en IJssel tijdens de feestdagen waarschijnlijk nog 2 meter stijgt vanwege de aanhoudende regenval in Duitsland. Rijkswaterstaat meldt extra alert te zijn op overstromingen in onder meer het IJsselmeergebied.