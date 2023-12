Onrust Servië om verkiezingsuitslag houdt aan, opnieuw duizenden de straat op

In de Servische hoofdstad Belgrado zijn opnieuw duizenden demonstranten de straat op gegaan om te protesteren tegen de verkiezingsuitslag. De betogers verzamelden zich voor het gebouw van de kiescommissie, meldt persbureau Reuters. Sinds de parlements- en gemeenteraadsverkiezingen van 17 december, die uitliepen op een zege voor de populistische partij van president Vucic, is het onrustig in het land.

Verkiezingswaarnemers en sommige media hebben ongeregeldheden gerapporteerd bij het stemmen. Critici spreken van fraude en sinds de uitslag wordt er vrijwel dagelijks gedemonstreerd tegen de uitslag. Sommige politici zijn in hongerstaking gegaan.

De politie heeft bij een betoging gisteren in Belgrado 38 mensen opgepakt. Demonstranten trokken vandaag op naar het hoofdbureau van de politie, waar ze dachten dat de arrestanten werden vastgehouden.

Gisteravond probeerden betogers het stadhuis van Belgrado binnen te dringen. Er werden ruiten ingegooid bij de hoofdingang van het gebouw. De politie gebruikte traangas, pepperspray en gummiknuppels om de orde te herstellen. Volgens de politie zijn acht agenten gewond geraakt bij schermutselingen.