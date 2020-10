Tampa Bay Rays naar World Series, beslissend duel voor Dodgers en Braves

Spelers van Tampa Bay Rays vieren het winnen van de American League - Getty Images

De eerste finalist van de Amerikaanse honkbalcompetitie is bekend. Tampa Bay Rays plaatste zich voor de tweede keer in de clubgeschiedenis voor de World Series. Daarin wordt Los Angeles Dodgers of Atlanta Braves de tegenstander. Tampa haalde de World Series door de beslissende wedstrijd in de finale van de American League tegen Houston Astros te winnen met 4-2. De ploeg uit Florida had in de best-of-7-serie een 3-0 voorsprong verspeeld, maar schoot nu uit de startblokken.

Randy Arozarena zorgde met een homerun direct voor twee punten. Dat was al z'n zevende homerun in de play-offs, een record voor een eerstejaars speler. Tampa Bay stond in 2008 ook in de World Series. Philadelphia Phillies was toen met 4-1 duidelijk te sterk. Dodgers dwingen zevende duel af In de finale van de National League sleepte Los Angeles Dodgers een zevende duel met Atlanta Braves uit het vuur. De Dodgers boekten een 3-1 zege en kwamen daarmee in de best-of-7-serie langszij. Atlanta begon met werper Max Fried, die dit seizoen nog geen wedstrijd had verloren en slechts twee homeruns had moeten incasseren. Die kreeg Fried nu echter na drie worpen al om de oren. Een daarvan kwam van de knuppel van Corey Seagers, die in deze finaleserie al goed is geweest voor vijf homeruns en elf binnengeslagen punten.