Eerste kerstdag was twee na warmste ooit gemeten

Dat het geen witte kerst zou worden was al even duidelijk, maar eerste kerstdag 2023 staat nu zelfs in de top 3 van warmste eerste kerstdagen ooit gemeten. De maximumtemperatuur in De Bilt was vandaag 12,5 graden. In Volkel, Noord-Brabant, werd het 13 graden.

Sinds het begin van de metingen in 1901 was eerste kerstdag 2015 het warmst. Toen steeg het kwik in De Bilt naar bijna 14 graden, ruim boven het oude record van 1997, toen het 12,8 graden werd.

In de top 10 van warmste eerste kerstdagen staan nu vijf jaren uit deze eeuw.

Morgen wordt het naar verwachting opnieuw zacht. Op tweede kerstdag wordt het zonniger dan vandaag, maar de temperatuur ligt iets lager, tussen 8 en 10 graden met een matige tot krachtige zuidwestenwind.