Zanger Brace treedt op in Haarlemse gevangenis waar hij vastzat

Zanger Brace heeft gisteravond opgetreden in de voormalige Koepelgevangenis in Haarlem. Het concert was op de plek waar hij veertien jaar geleden een celstraf heeft uitgezeten voor betrokkenheid bij een gewapende ontvoering.

Huis van Bewaring de Koepel is allang geen gevangenis meer, maar een locatie waar allerlei evenementen plaatsvinden. En Brace (volledige naam Eddy Brace Rashid MacDonald) heeft zijn leven al jaren weer op orde. Alle reden dus voor een speciaal kerstoptreden, vond de artiest.

Moppie

Dat leverde memorabele momenten op, meldt NH. Zo stond Brace uitgebreid stil bij de titel van het nummer Moppie, waardoor hij bekend werd. Toen hij vastzat, deed hij schoonmaakwerk in de gevangenis. Dat ging niet ongemerkt voorbij aan een medegevangene, vertelde de zanger. "Je moet die stok pakken. Weet je hoe die stok heet? Moppie, moppie, moppie!", aldus Brace. "Ik had het zelf pas door toen ik aan het dweilen was en vanzelf begon te zingen 'moppie, moppie, moppie'."

Hij wees er ook op dat het niet de eerste keer is dat hij in de gevangenis optreedt. Tijdens zijn gevangenschap deed hij dat al eens, samen met de band van de bewaarders. Wat dat betreft was zijn carnavalskraker Kadootje de perfecte afsluiter. De zinsnede "We zijn terug, dus gooi die handen in de lucht" was waarschijnlijk niet eerder zo toepasselijk.