Urenlange zoektocht naar verdachte automobilist in visvijver Itteren

De politie heeft samen met de brandweer een urenlange zoektocht gehouden naar een verdachte automobilist in een visvijver, bij Itteren in Zuid-Limburg. Voor zover nu bekend is de man niet aangetroffen.

De politie kwam rond 10.30 uur in actie na verschillende meldingen over een spookrijder op de snelweg A2, meldt 1Limburg. Toen de bestuurder de politieauto's zag, sloeg hij op de vlucht. De politie zette de achtervolging in, maar moest die even later staken omdat het te gevaarlijk werd.

Gevaarlijk rijgedrag

De achtervolging werd even later hervat, nadat er opnieuw meldingen binnenkwamen over gevaarlijk rijgedrag. Die kwamen uit de omgeving van Bunde, iets ten noorden van Maastricht. Al snel bleek het om dezelfde automobilist te gaan.

De nieuwe achtervolging eindigde in een drassig weiland bij een visvijver bij het kerkdorp Itteren aan de Maas. De man reed zichzelf daar vast en vluchtte te voet verder. Hoewel de politie hem meermalen verzocht te stoppen, liep hij de visvijver in. Even later dook hij op op een eilandje midden in de vijver, maar daarna verdween hij weer.

Zoektocht gestaakt

Vanaf dat moment liep het spoor dood. De hulpdiensten, waaronder de brandweer en twee duikteams, hebben urenlang gezocht in het water. Er is ook een helikopter ingezet. De brandweer is naar het eiland gevaren, maar de zoektocht heeft geen resultaat opgeleverd. Toen het begon te schemeren is de zoektocht gestaakt.

De politie heeft nog niet bekendgemaakt of de man definitief is ontsnapt of dat de zoektocht morgen wordt hervat.