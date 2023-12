Kunstwerk Daniel Libeskind in Almere vernield

Onbekenden hebben in Almere zware schade aangebracht aan het landschapskunstwerk Polderland Garden of Love and Fire van de bekende architect Daniel Libeskind. Een aantal van de aluminium platen die het kunstwerk vormen zijn verbogen, gebroken of anderszins vernield.

Bij Omroep Flevoland spreken getuigen over een zware explosie bij het kunstwerk in de nacht van zaterdag op zondag. De gemeente Almere bevestigt de vernieling, maar kan nog niets zeggen over de oorzaak.

Het kunstwerk stamt uit 1997 en bestaat uit tientallen aluminium platen, die samen een soort labyrint vormen. Libeskind (1946) is in Nederland vooral bekend van het Holocaust Namenmonument in Amsterdam dat in 2021 gereedkwam.

In Berlijn ontwierp hij een nieuwe vleugel van het Jüdisches Museum, in New York maakte hij het masterplan voor het nieuwe World Trade Center-gebied na de aanslagen van 11 september 2001.

De politie kan nog niets zeggen over het onderzoek naar de vernieling in Almere. De aluminium platen werden in 2015 ook al een keer vernield. Om vandalisme te voorkomen, liet de gemeente toen boomstammen plaatsen zodat auto's het terrein niet meer konden oprijden. Ook werden de greppels bij het kunstwerk verdiept.