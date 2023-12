Hoogwater leidt tot steeds meer overlast

Op steeds meer plekken veroorzaakt hoogwater overlast. In Kaatsheuvel kwam een restaurant vlak voor de kerstlunch onder water te staan. Het Overijsselse buurtschap Fortmond is onbereikbaar voor bewoners doordat de enige toegangsweg is ondergelopen, de gemeente zet nu een pontje in.

Restaurant Het Wapen van Kaatsheuvel had vandaag met de grootste problemen te kampen: daar stond het blank nadat een gemaal was stilgevallen, meldt Omroep Brabant. Het rioolwater liep via de wc's het restaurant binnen en stond op een gegeven moment vijf tot tien centimeter hoog in een van de eetzalen.

Uiteindelijk kon het restaurant niet anders dan de kerstlunch annuleren, terwijl medewerkers van het restaurant samen met de brandweer alles droog probeerden te krijgen. Dat lijkt gelukt. Nu is het wachten op een schoonmaakbedrijf, zodat het kerstdiner met een paar honderd gasten vanavond wel door kan gaan.

Zo'n dertig kilometer verderop, in Cromvoirt, liep een deel van een recreatiepark onder water. Een aantal bewoners kon geen kant meer op. De brandweer probeerde aanvankelijk om het water weg te pompen, maar toen dat niet lukte werd een diepe geul gegraven om het water af te voeren.

Toegangsweg ondergelopen

Buurtschap Fortmond is voor de tweede keer in nog geen vijf jaar tijd onbereikbaar voor bewoners doordat de enige toegangsweg is ondergelopen door het hoge water in de IJssel, aldus RTV Oost. De gemeente heeft nu net als in februari 2021 een bootje ingezet om de bewoners van en naar hun huis te vervoeren.

Hoe lang het provisorische veerpontje in de vaart blijft is nog onduidelijk. De gemeente gaat ervan uit dat de waterstand nog een aantal dagen hoog zal blijven.

In het noorden van de Limburg veroorzaken nieuwe regenbuien vooralsnog geen nieuwe problemen, meldt het Waterschap Limburg bij 1Limburg. Vrijdagavond werden in allerijl waterschotten en zandzaken aangebracht langs de Roer bij Vlodrop. Dat lijkt voldoende.

Er zit wel nog altijd veel water in de beken, sloten en rivieren, aldus het waterschap, maar op een ondergelopen weiland geeft dat geen extra problemen. Het waterschap heeft vandaag wel twintig inspecteurs op pad die vooral de situatie in het noorden van de provincie in de gaten houden.

Grote rivieren

In de grote rivieren moet de piek van het hoogwater nog komen., meldt Omroep Gelderland. Waterschap Rijn en IJssel verwacht dat het water in de rivieren Rijn, Waal en IJssel tijdens de feestdagen nog twee meter stijgt tot zo'n 3,5 à 4 meter boven normaal. Dat komt vooral omdat ook in Duitsland de afgelopen weken sprake was van aanhoudende regenval.

Hoewel de piek dus nog niet is bereikt, zijn de gevolgen al merkbaar. Zo zijn de eerste Gelderse fietspontjes gisteren voorlopig uit de vaart gehaald. "We kunnen nog wel varen, maar de veerstoep loopt onder water. Passagiers kunnen dus niet meer aan of van boord komen", aldus een woordvoerder eerder.

Waterschap Rijn en IJssel verwacht dat de piek van het hoogwater precies tussen de feestdagen valt, op 28 december. Dan zou het water in de Rijn bij Lobith stijgen naar bijna 15 meter boven NAP.