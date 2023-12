Oekraïne meldt meerdere drone-aanvallen op eerste kerstdag

Het Oekraïense leger heeft vannacht naar eigen zeggen tientallen Russische drones neergehaald, de meeste in het zuiden van het land. Ook overdag is er nog dreiging: op meerdere plekken in het land gaat het luchtalarm af.

Oekraïners hielden er al rekening mee dat Rusland vannacht en vandaag, op eerste kerstdag, zware aanvallen zou uitvoeren. Het is dit jaar voor het eerst dat Oekraïne kerst viert op 25 december en niet in januari, wanneer het orthodoxe kerstfeest in Rusland is. Vorig jaar kreeg de hoofdstad Kyiv met oud en nieuw een rakettenregen over zich heen.

Het Oekraïense leger zegt dat het vannacht 28 van de 31 drones en twee raketten heeft onderschept, in onder meer Odesa, Cherson, Mykolajiv en Donetsk. Er is niets bekend over slachtoffers of schade aan gebouwen en infrastructuur. Het is ook niet bekend waar de niet-onderschepte drones zijn terechtgekomen.

Het leger zegt dat het gisteren ook twee Russische gevechtsvliegtuigen heeft neergehaald. Rusland heeft daar nog niet op gereageerd.

Ook in Charkov gaat het luchtalarm af: