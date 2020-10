Strafverlaging voor moordenaar die hielp bij uitschakelen terrorist

In Groot-Brittannië heeft een veroordeelde moordenaar strafvermindering gekregen, omdat hij bij een aanslag in Londen, vorig jaar november, de dader wist uit te schakelen. De aanslagpleger had kort daarvoor twee mensen doodgestoken bij de London Bridge.

De 42-jarige Steven Gallant werd in 2005 tot een gevangenisstraf van 17 jaar veroordeeld voor moord. In 2019 bezocht hij in het kader van zijn resocialisatieprogramma een conferentie in een zaal dicht bij de London Bridge.

De terrorist Usman Khan was daar ook. Hij was in 2012 veroordeeld voor het voorbereiden van een bomaanslag in Londen.

Walvistand

Khan haalde plotseling twee messen tevoorschijn, stak twee organisatoren van de conferentie neer en ging ervandoor. Geen van beide slachtoffers overleefde de aanslag.

Een van hen was een begeleider van Gallant. Die bedacht zich niet, rukte een anderhalve meter lange walvistand van een muur en ging Khan achterna.

Gallant wist met anderen Khan op de London Bridge tot staan te brengen. Kort daarop schoot de politie Khan dood.

Beelden van het neerschieten van Khan. Deze beelden kunnen als schokkend worden ervaren. Vermoedelijk is Gallant op de achtergrond te zien. Hij is niet de man met een steekwapen op de voorgrond.