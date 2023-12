Russische oppositieleider Navalny terecht: overgebracht naar strafkamp poolcirkel

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny, van wie al wekenlang elk teken van leven ontbrak, is terecht. Zijn advocaten hebben hem vandaag kunnen bezoeken in een strafkolonie in het hoge noorden van Rusland, op de rand van de poolcirkel.

Zijn woordvoerder zegt dat Navalny naar de strafkolonie IK-3 in het plaatsje Charp is overgebracht, op bijna 2000 km ten noordoosten van Moskou. Volgens haar gaat het goed met hem.

Wekenlang wisten de advocaten van Ruslands bekendste dissident niet waar hij was. Op 11 december kreeg een van zijn advocaten te horen dat Navalny niet meer op de gevangenlijst stond van de strafkolonie IK-6 waar hij tot dan toe verbleef.

Advocaat Ivan Zjdanov bedankt supporters, activisten en journalisten voor de steun.