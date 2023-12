Explosie in hartje Deventer, hotel zwaar beschadigd

Bij een hotel aan de Brink in Deventer is vanochtend vroeg een explosief afgegaan. Niemand raakte gewond omdat het hotel wegens de feestdagen dicht is. Wel raakte het pand zwaar beschadigd.

Het explosief bij Hotel Royal ontplofte vanochtend rond 05.00 uur, meldt RTV Oost. De voorgevel raakte ontzet, net als het plafond binnen. Overal in het beschadigde pand lag glas. Zelfs bij een grand-café aan de overkant sneuvelde een aantal ruiten.

Een buurman vertelt bij RTV Oost hoe hij en zijn kinderen wakker schrokken van de enorme knal. Volgens hem klonk het explosief zwaarder dan 'zomaar' een stuk illegaal vuurwerk.

Bewakingsbeelden

De eigenaar van Hotel Royal zegt over bewakingsbeelden te beschikken waarop twee mannen te zien zijn, die een eindje van het hotel af staan. Op een gegeven moment lopen ze naar de voordeur, waarna ze weer vertrekken. Even later volgt de ontploffing.

De eigenaar zegt geen idee te hebben waarom zijn hotel het doelwit was van een mogelijke aanslag.

De politie heeft onder meer de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld om onderzoek te doen. Tegelijkertijd wordt de stabiliteit van het pand onderzocht, het is nog onbekend of en wanneer het weer open kan.