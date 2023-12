Zeldzame schildpadden blijven aanspoelen op Nederlandse kust

Voor de zesde keer in korte tijd is een zeldzame zeeschildpad aangetroffen op de Nederlandse kust. Vanochtend om 09.45 uur zag een wandelaar een dikkopschildpad het strand oplopen bij Vlissingen. Het gaat om een jong dier, zegt Jaap van der Hiele van Reddingsteam zeedieren bij Omroep Zeeland. Net als een van de schildpadden die eerder deze week aanspoelde had hij veel mosselen op zijn rug.

"Die mosselen hechten zich vast aan de schild van de schildpad", aldus Van der Hiele. Normaal halen de dieren die er zelf af, maar als ze verzwakt zijn, wordt dat lastiger. Door de mosselen worden ze ook een stuk zwaarder, waardoor ze moeilijker voedsel kunnen vinden.

Het dier, dat de naam Mieke heeft gekregen, lijkt nog meer mosselen op het schild te hebben dan de schildpad die zaterdag bij Dishoek werd gevonden. "Die had 800 gram aan mosselen op zijn rug. Dit zal wel een stuk meer zijn."

Net als de vijf andere zeldzame zeeschildpadden die sinds oktober zijn aangespoeld, is ook Mieke overgebracht naar Diergaarde Blijdorp in Rotterdam, de enige plek in Nederland waar opvang voor ze is.

Rotterdam

In een bassin daar wordt de temperatuur van de zeeschildpadden langzaam verhoogd. Ze gaan aanvankelijk in een bak van 13 à 14 graden. Elke dag komt daar vier graden bij, totdat het 22 graden is. Dan gaan ze naar een groot bassin.

Volgens Mark de Boer, curator koudbloedigen in Rotterdam, verloopt het genezingsproces voorspoedig. "Met vier van de vijf eerdere aangespoelde zeeschildpadden gaat het heel erg goed", zegt hij bij de NOS. "Eentje kan nog niet duiken en is erg sloom. Die wordt behandeld met antibiotica."

Gissen waarom ze aanspoelen

Ook voor De Boer als kenner is het gissen waarom de zeeschildpadden in Nederland aanspoelen. "Het enige idee dat ik heb, is dat ze op een of andere manier in Het Kanaal terechtkomen. Uit data weten we dat ze daar zes weken kunnen rondzwemen, maar dan raken ze onderkoeld. Dan bewegen ze niet meer en gaan ze met stroom mee en belanden uiteindelijk hier", aldus De Boer. "Maar dit moeten we verder uitzoeken."

Als de dieren op kracht zijn, worden ze weer uitgezet, zegt de curator. De aangetroffen Kemps-zeeschildpadden gaan naar Houston, Texas en worden dan in de Golf van Mexico uitgezet. De dikkopschildpadden gaan naar de Azoren om in het warme water daar hun leven te vervolgen.