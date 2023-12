Kerst in hospice het Tweede Thuis: 'Het draait om het leven'

Als familiefeest bij uitstek wordt kerst meestal thuis gevierd. Maar het gebeurt net zo goed in hospices, zoals in het Tweede Thuis in Westerland. De bewoners mogen allemaal twee geliefden uitnodigen voor hun allerlaatste, feestelijke kerstdiner dat vanavond wordt geserveerd.

In hospices kunnen mensen de allerlaatste fase van hun leven doorbrengen. Ze worden niet meer behandeld en krijgen alleen nog pijnstillers. Maar dat is geen reden om het kerstfeest ongemerkt voorbij te laten gaan, blijkt in het hospice in Westerland in de kop van Noord-Holland.

Het huis is feestelijk versierd. Kookvrijwilligers zijn al dagen bezig met de voorbereidingen van het kerstdiner. "Eerste kerstdag hebben we een buffet met ossenstaartsoep van botten getrokken, een quiche, roerei met asperges, zalmsalade, gerookte vis, ragout, vers fruit en een rabarbertaart", aldus een van die vrijwilligers, Berber Heutink bij de regionale omroep NH.

Honderd vrijwilligers

"Ik denk dat ik ook kom", reageert hospice-coördinator Esther de Kort. Zij wijst erop dat het Tweede Thuis met zijn zes kamers pas sinds augustus open is. Om de organisatie in korte tijd van de grond af aan op te bouwen was geen sinecure: er is 24 uurs verpleegkundige zorg. Ook zijn er inmiddels zo'n honderd ondersteunende vrijwilligers voor de zorg, de tuin én het bereiden van maaltijden, waaronder dus nu het kerstdiner.

Bij alle drukte voor vanavond realiseren de kookvrijwilligers zich dat ze ervoor kunnen zorgen dat het hospice iets anders is als een beladen plek zien waar enkel mensen sterven. "Als ik hier kom, komt er bij mij ook een soort rust over me heen", zegt vrijwilliger Machteld van der Meulen. "Hier in het hospice draait het niet om de dood, maar om het leven", stelt verpleegkundige Simone van Boven.

Dat bevestigt een van de bewoners, die vanuit zijn bed vertelt over zijn tijd in het hospice. Het lukt hem vanwege een val niet meer om rond te lopen, maar vanuit bed geniet hij van de sfeer en het uitzicht op het weidse Wieringer landschap. "Het is hier goed en erg mooi", zegt hij.

Steriele omgeving

Inmiddels worden de laatste servetten gevouwen en een paar bloemen in een vaas gezet. Het is nu wachten op de pianospeler die vanavond bij het diner komt spelen.

En natuurlijk staat bij het kerstdiner de familie centraal, zegt Van der Meulen . "Voor de familie is het heel fijn om niet in een steriele omgeving te zitten, maar dat het ook echt als thuis voelt. Dat ze ook gewoon kerst kunnen vieren met hun geliefde, ondanks dat die op sterven ligt."

"Toch blijft het altijd dubbel. Hoe je het ook wendt of keert, we blijven een hospice en mensen zijn hier om te sterven", aldus verpleegkundige Van Boven. "Maar ondanks dat denk ik dat, op het moment zelf, mensen intens gelukkig zijn met hun naasten om zich heen en het feit dat je nog een laatste kerst mag vieren."