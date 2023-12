Duizenden migranten trekken in stoet door Mexico op weg naar VS

Duizenden migranten trekken in een karavaan door Mexico, op weg naar de Verenigde Staten. Onder de migranten zijn volgens persbureau AP veel gezinnen met jonge kinderen.

Het zou volgens internationale persbureaus gaan om 6000 tot 8000 mensen. De meesten zijn afkomstig uit Midden- en Zuid-Amerika, maar ook uit het Caribisch gebied, zegt een getuige tegen persbureau Reuters.

De migranten kwamen gisteren aan in de Zuid-Mexicaanse stad Alvaro Obregón nadat ze zo'n 15 kilometer hadden afgelegd vanaf de zuidelijke grensstad Tapachula. In Alvaro Obregón zouden ze de nacht doorbrengen, om de volgende ochtend door te trekken richting het noorden.

'Wachten beu'

Een van de migranten is Ysguel Jean, afkomstig van Haïti. Hij zegt tegen persbureau Reuters dat hij zijn thuisland heeft verlaten vanwege de misdaad en corruptie, en omdat hij voor zijn twee dochters wil zorgen.

Jean had naar eigen zeggen zo'n drie maanden gewacht in Tapachula op de benodigde papieren. Toen dat niets opleverde, besloot hij verder te trekken. "Ik ben het beu om in Tapachula te moeten wachten, honger te hebben en niet in staat te zijn om de kost te verdienen."

Ook migrant Cristian Rivera zegt tegen persbureau AP dat hij drie tot vier maanden in Tapachula heeft gewacht, zonder antwoord te krijgen. Rivera reist alleen; hij heeft zijn vrouw en kind in zijn geboorteland Honduras achtergelaten. "Hopelijk zal er met deze mars verandering komen en krijgen we de toestemming die we nodig hebben om naar het noorden te trekken."

Dagelijks 10.000 arrestaties

Deze maand werden iedere dag zo'n 10.000 migranten gearresteerd bij de zuidwestelijke grens van de VS. De Mexicaanse president López Obrador zei vrijdag dat hij met de VS wilde samenwerken op het gebied van migratie.

Maar hij drong er ook bij de Amerikaanse regering op aan om de sancties te versoepelen tegen de regeringen van Cuba en Venezuela en meer hulp te sturen naar ontwikkelingslanden in Latijns-Amerika. Komende week komt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken naar Mexico-Stad om nieuwe afspraken te maken over het tegengaan van migratie.