Restaurant in Antwerpen afgebrand, verdachten in Nederland opgepakt

In Antwerpen is vannacht een restaurant afgebrand. De politie in Antwerpen gaat uit van opzet en sluit een link met drugsgeweld niet uit, zegt een woordvoerder. In Nederland is een aantal verdachten aangehouden.

Net voor de brand uitbrak rond 03.00 uur was er een luide knal te horen. De volledige benedenverdieping van het restaurant is uitgebrand. De politie en de Belgische explosieven opruimingsdienst doen vandaag sporenonderzoek.

In de buurt van het restaurant was kort daarvoor een verdacht voertuig gecontroleerd. Na de brandmeldingen ging de politie direct uit van een verband. De auto werd in Nederland opgespoord en de inzittenden gearresteerd.

Wie het zijn en waar ze precies zijn opgepakt, is niet bekend. Volgens de VRT gaat het om twee verdachten.

Link met 'Bolle Jos'

Het restaurant, De Nachtegaal, wordt uitgebaat door de Belgische oud-basketbalprof Willy Steveniers. Een van zijn zonen, Nathan Steveniers, is volgens Belgische media een van de hoofdverdachten in een groot internationaal drugsdossier.

Nathan Steveniers zou met de Nederlander Jos Leijdekkers, ook wel bekend als 'Bolle Jos', grote partijen cocaïne hebben ingevoerd via de haven van Antwerpen.