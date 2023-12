Aangifte diefstal beeld Van Gogh in Assen: 'Dit is niet leuk meer'

De ondernemersvereniging in Assen doet aangifte van diefstal van het beeld van Vincent van Gogh. Het beeld is hoogstwaarschijnlijk bij wijze van grap gestolen door een oudejaarsclub, maar de ondernemersvereniging kan er niet om lachen.

"Het is nu niet leuk meer", aldus Elles Westervaarder van Ondernemersvereniging Vaart bij RTV Drenthe. Ze wijst erop dat in het Drents Museum een expositie is over de beroemde schilder en dat toeristen ook de kunstroute Van Gogh City Experience kunnen lopen. "Mensen komen speciaal voor Van Gogh naar Assen en worden nu teleurgesteld."

Het metershoge beeld van Van Gogh, een replica, is twee weken geleden verdwenen van zijn sokkel. In plaats daarvan stond er een bord met de tekst: "Ik ben vannacht even verrast, ik sta nu ergens anders met mijn kwast".

Oudejaarsverenigingen zwijgen

Omdat de ondernemersvereniging wist dat dit soort beelden regelmatig worden gestolen door een oudejaarsvereniging, vroeg Westervaarder een aantal bekende oudejaarsverenigingen of ze het beeld toevallig in hun bezit hadden. Dat leverde geen concreet antwoord op. "Zij laten het in het midden", zegt Westervaarder.

De ondernemersvereniging vroeg om het beeld binnen twee weken terug te plaatsen, anders zou aangifte worden gedaan. Die periode is voorbij zonder dat er iets is gebeurd. Reden voor de ondernemersvereniging om nu naar de politie te stappen en aangifte van diefstal te doen.

De Geitefok

Ook RTV Drenthe heeft een rondgang gemaakt langs oudejaarsverenigingen, zoals de Oliebol uit Vledder, De Nachtdravers uit Donkerbroek, Vesuvius uit Elsloo, Tied Zat uit Zorgvlied en De Geitefok uit het Friese Oldeberkoop. Ook dat leverde geen idee op wie deze 'grap' heeft uitgehaald.

Vorig jaar bleek De Geitefok uit het Friese Oldeberkoop verantwoordelijk voor de diefstal van de manshoge letters en cijfers 'Top 2000' die tussen de kerst en jaarwisseling altijd bij het Top 2000-café staan in Hilversum. "Wij zouden het top vinden als de politiek, maar ook de media, wat meer oog krijgen voor wat er speelt op het platteland", liet de oudejaarsvereniging toen weten in een verklaring.

Na overleg met de NPO was De Geitefok bereid om de letters en cijfers vervroegd weer terug te brengen, omdat anders de ranglijst zonder het logo moest worden afgesloten. Ook dit weekeinde zijn ze weer geplaatst bij het Top 2000-café.

Beeld verwijnt

Normaal duurt het iets langer voordat de oudejaarsverenigingen hun gestolen objecten terugbrengen. Meestal staan ze een paar dagen na de jaarwisseling weer op hun vaste plek.

Mocht dat ook voor de nagebootste Van Gogh gelden, dan blijft hij nog maar een paar dagen in Assen. Zondag 7 januari is de expositie in het Drents Museum over de schilder voorbij, waarmee ook zijn beeld uit de Drentse hoofdstad verdwijnt. Het is onbekend waar het naar toegaat.