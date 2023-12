Oekraïne viert voor het eerst kerst op 25 december, al is niemand in feeststemming

Voor het eerst viert Oekraïne kerst op 25 december, net als op de meeste plekken in Europa gebeurt. Voorheen vierde het land het orthodoxe kerstfeest in januari, tegelijk met Rusland. Met die traditie wordt nu radicaal gebroken. President Zelensky tekende in juli een wet die bepaalt dat de officiële feestdag voor Kerstmis 25 december is. Ook vorig jaar vierden veel Oekraïners al kerst op deze datum, nadat de Oekraïense orthodoxe kerk vieringen op 24 en 25 december had toegestaan. "Vandaag zijn alle Oekraïners samen", zei Zelensky over de nieuwe datum in zijn kersttoespraak. "We vieren allemaal Kerstmis, op dezelfde dag, als een grote familie, als een verenigd land." (Kerst)licht Overal in Oekraïne zie je nu bomen met kerstverlichting. De luchtverdediging schiet vrijwel alle Russische raketten en drones uit de lucht. Daarom brandt in tegenstelling tot vorig jaar het licht en is er verwarming. Toch is het allerminst een vrolijke kerst. De stemming in het land is somber. De oorlog duurt al bijna twee jaar en veel Oekraïners zijn uitgeput. De afgelopen weken reisde ik door Oekraïne. Hoe mensen lijden onder de situatie, ook al zijn er lichtpuntjes, zie je in deze video:

De situatie in de Oekraïense hoofdstad is nu beter dan een jaar geleden. Er is zelfs sprake van wederopbouw. Maar de aandacht voor de oorlog in Oekraïne neemt af, en mensen zijn somber en moe. Verslaggever Kysia Hekster over het gemoed van de Oekraïners. - NOS

Een paar maanden geleden nog maar was de stemming juist hoopvol. Vol verwachting werd uitgekeken naar het aangekondigde tegenoffensief. De bedoeling was dat het Oekraïense leger met grote hoeveelheden westerse wapens flinke delen van het land terug zou veroveren. Die verwachtingen zijn niet waargemaakt. De Russische verdedigingslinies bleken te sterk, de hoeveelheid mijnen die ze hadden verspreid te groot. Ook moest Oekraïne het offensief voeren zonder luchtsteun. De door het Westen beloofde F-16's arriveren vermoedelijk begin 2024. Mensen geëmotioneerd Mede doordat de hooggespannen verwachtingen niet werden waargemaakt, sloeg de stemming om en staat de veerkracht van de Oekraïners sterk onder druk. Op de vraag "hoe gaat het met je na bijna twee jaar oorlog?" springen bij veel mensen de tranen in de ogen. Vrijwel iedereen heeft familie aan het front. Hoeveel doden er gevallen zijn is een staatsgeheim, maar het zijn er zeker vele tienduizenden, sommige Oekraïense bronnen spreken van 150.000 gesneuvelden. "Ik heb regelmatig geen tijd om mijn begrafeniskleren te wassen", vertelt Bohdan op straat in Kyiv. "Zoveel vrienden moet ik begraven." Een militair aan het front die anoniem wil blijven, zegt dat van alle mannen met wie hij anderhalf jaar geleden naar het oosten trok, alleen hij nog in leven is. Olena verloor meerdere mannen in haar familie. Deze kerst viert ze alleen met haar dochter en kleinkind. Er zijn veel Oekraïners zoals zij:

Haar zoon en broer zijn gesneuveld in de oorlog en de schoonzoon van de Oekraïense Olena Mykolajivna wordt vermist. Ze hoopt, zelfs na anderhalf jaar, dat hij nog leeft. Verslaggever Kysia Hekster ging met haar naar de begraafplaats. - NOS