Dronken Duitse kerstman rijdt tegen huisgevel

Een dronken kerstman heeft in de Duitse plaats Ammern een ravage veroorzaakt met zijn auto. Hij wilde op kerstavond nog wat pakjes rondbrengen, maar had te diep in het glaasje gekeken.

Toen de 54-jarige man de macht over het stuur verloor ramde hij de gevel van een huis en een andere auto. Daarbij vielen geen gewonden, maar de gevel raakte volgens de politie zwaar beschadigd.

Door een voorbijganger gebelde agenten stelden vast dat de man veel te veel gedronken had en namen zijn rijbewijs in. "Hij had het ritje beter aan Rudolf kunnen overlaten", grapte Der Spiegel.

De man is vandaag van plan alsnog de cadeautjes rond te brengen: de geschenken voor familie en vrienden hadden de botsing overleefd. De politie benadrukt dat ook de Weihnachtsmann nuchter moet zijn in het verkeer, maar grijpt het incident ook aan om iedereen een fijne kerst te wensen.