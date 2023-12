Een van de dodelijkste nachten in Gaza: minstens 78 mensen omgekomen

De aanvallen begonnen een paar uur voor middernacht lokale tijd en gingen door tot op eerste kerstdag. Het was een van de dodelijkste nachten in Gaza sinds het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas.

Journalisten van AP zagen hoe Palestijnen in paniek doden en gewonden wegdroegen. "We waren allemaal doelwit", zegt Ahmad Turokmani, die meerdere familieleden verloor onder wie zijn dochter en kleinzoon. "Er is geen veilige plek in Gaza."

In een eerste reactie zegt het Israëlische leger de zaak te onderzoeken. De aanwezigheid van Hamas-strijders in bewoonde gebieden stelt het leger voor uitdagingen, staat in een verklaring.

De woordvoerder voegt eraan toe dat het leger is gebonden aan internationaal recht. "Dat betekent dat we doen wat mogelijk is om leed onder de bevolking te minimaliseren", schrijft het in een verklaring.

Eerder getroffen

Het Maghazi-kamp werd begin november ook al getroffen door een Israëlische luchtaanval. Op dronebeelden was toen te zien dat de raketten grote schade hadden aangericht en dat bewoners onder het puin zochten naar familieleden.

De oorlog tussen Israël en Hamas begon op 7 oktober, toen Hamas de aanval opende op het zuiden van Israël. Hierbij doodde Hamas zo'n 1200 mensen. Ook werden er 240 mensen gegijzeld.

Israël besloot als reactie tot het bombarderen van de Gazastrook, en vervolgens een grondoffensief. Inmiddels zijn grote delen van Gaza verwoest en zijn er zo'n 20.400 Palestijnen omgekomen. Aan Israëlische kant kwamen 156 militairen om het leven.