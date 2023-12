Rederij Maersk wil vaart over Rode Zee hervatten

Het Deense scheepvaartbedrijf Maersk is van plan weer te varen over de Rode Zee en de Golf van Aden. De rederij, een van de grootste ter wereld, treft voorbereidingen om de schepen weer over die route te laten varen nu de VS een multinationale veiligheidsoperatie gaat leiden in het gebied.

Begin deze maand stopten meerdere scheepvaartbedrijven met varen door het noordelijker gelegen Suezkanaal, omdat Houthi-rebellen in Jemen schepen aanvielen met drones en helikopters. Meerdere schepen werden enige tijd gekaapt of liepen daarbij beschadigingen op.

De Houthi's noemden hun acties een steunbetuiging aan de Palestijnen en zeiden alleen schepen met een band met Israël als doelwit te kiezen. Volgens de VS werd de actie achter de schermen gesteund door Iran.

Dat land ontkent. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de beschuldigingen ongefundeerd.

Omvaren

Sinds de aanvallen varen hun schepen om. Ze moeten nu langs het gehele Afrikaanse continent via Kaap de Goede Hoop. Naast Maersk stopten ook andere rederijen, zoals oliebedrijf BP, met varen over de Rode Zee uit angst voor aanvallen van Houthi's.

Nu de Verenigde Staten een internationale operatie leiden om de handel in de Rode Zee te beschermen ziet Maersk kans om de schepen weer de korte route te laten varen vanuit beide richtingen. Maersk zegt binnenkort meer details te geven over de exacte routes die het scheepverkeer wil nemen.