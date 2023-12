Wekdienst eerste kerstdag: Toespraak koning • Waterpeil stijgt verder

Eerst het weer: eerste kerstdag is het bewolkt en vooral in het zuiden en midden nat. Een gebied met regen trekt langzaam noordwaarts. In het noorden blijft het nog tot de avond droog. Het is zacht bij maximaal 10 tot 12 graden. Daarbij staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tweede kerstdag is het droog en de zon schijnt af en toe.

Goedemorgen! Veel nieuws staat vandaag in het teken van kerst, onder meer door de kersttoespraak van koning Willem-Alexander. En de Top 2000 is weer begonnen.

Wat kun je vandaag verwachten?

Om 13.00 uur houdt koning Willem-Alexander zijn jaarlijkse kersttoespraak. Die kun je live volgen bij de NOS, online en op NPO 1.

Een uur eerder houdt paus Franciscus zijn traditionele kerstviering op het Sint-Pietersplein. Hierbij spreekt de paus zijn traditionele zegen 'urbi et orbi' uit, zijn zegen voor de stad en de wereld.

Waterschappen voeren deze kerst extra inspecties uit aan dijken, vanwege de hoge waterstanden. Ook vandaag zal het waterpeil verder stijgen; de piek in onder meer de Rijn, IJssel en Overijsselse Vecht wordt over enkele dagen verwacht.

Wat heb je gemist?

In een vluchtelingenkamp in het midden van de Gazastrook is het dodenaantal na een Israëlische luchtaanval opgelopen tot 70, aldus het lokale gezondheidsministerie. Een woordvoerder van het door Hamas geleide departement verwacht dat het aantal doden in het Maghazi-kamp nog zal stijgen.

In een eerste reactie zegt het Israëlische leger de zaak te onderzoeken. De aanwezigheid van Hamas-strijders in bewoonde gebieden stelt het leger voor uitdagingen, staat in een verklaring. De woordvoerder voegt eraan toe dat het leger is gebonden aan internationaal recht. "Dat betekent dat we doen wat mogelijk is om leed onder de bevolking te minimaliseren", schrijft het in een verklaring.

Ander nieuws uit de nacht: